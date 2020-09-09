Kıraahmetler Mahallesi'nde operatör Hüsame Pişkin'in (32) hafriyat çalışması yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi, uçuruma yuvarlandı. Ağaca takılarak durabilen iş makinesinin operatörü Pişkin, hayatını kaybetti.

Pişkin'in cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.