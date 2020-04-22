Antalya'da uçuruma devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Metin Ağaoğlu'nun (48) kullandığı 07 AAF 934 plakalı beton mikseri, Elikesik Mahallesi Şehit Abdullah Karakuş Caddesi'nde uçuruma devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

Bulunduğu yerden çıkarılıp, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karakuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.