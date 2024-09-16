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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da tur minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı | Son dakika haberleri

        Antalya'da tur minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

        Antalya'nın Demre ilçesinde tur minibüsü şarampole devrildi. Kazada yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:00
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        Antalya'da tur minibüsü devrildi: 13 yaralı
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        Antalya'nın Demre ilçesinde Hüseyin B. idaresindeki tur minibüsü, D-400 kara yolu Gürses Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada araçta bulunan Marina Shevkodlis, Ainur Oyssembayeva, Gaukhar Zhananova, Liudmica Cukinykri, Kulikova Anna, Olga Dvdrianinova, Liudmila Utuchina, Aigerim Orynbassarr, Nikita Molokin, Artem Maksiutov, Uana Maksivtov, Elena Glinskaia ve Gulnara Kubassheva yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Demre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        #Antalya
        #tur minibüsü
        #Kaza
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