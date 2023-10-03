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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da tur minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 9 yaralı

        Antalya'da tur minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 9 yaralı

        Antalya Serik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan tur midibüsü, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 06:41 Güncelleme: 03.10.2023 - 06:41
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        Tur minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 9 yaralı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

        Kaza gece saat 01.00 sıralarında D 400 karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hamit Şahin idaresindeki tur minibüsü, Akçaalan Mahallesi'nde yolun sağ tarafında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 9 kişi ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

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        #Antalya
        #serik
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