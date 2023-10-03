Antalya'da tur minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 9 yaralı
Antalya Serik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan tur midibüsü, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
KAMYONA ARKADAN ÇARPTI
Kaza gece saat 01.00 sıralarında D 400 karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hamit Şahin idaresindeki tur minibüsü, Akçaalan Mahallesi'nde yolun sağ tarafında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 9 kişi ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.