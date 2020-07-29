Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

Süleyman Hortul'un (22) kullandığı 07 YC 231 plakalı motosiklet, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araçla çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Hortul'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinden aracıyla kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hortul'un bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalıştığı öğrenildi.