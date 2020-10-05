Antalya'da tekneye yunus balıkları eşlik etti

AA

Alanya Kalesi açıklarında tatilcileri gezdiren bir tekneye, 4 yunus balığı eşlik etmeye başladı. O anlar tekne kaptanı Turgay Meşe tarafından kamerayla görüntülendi.

Görüntülerde, yunus balıklarının teknenin yanında ve çevresinde ilerlemesi, zaman zaman suya dalıp çıkmaları ve tatilcilerin çığlıkları yer alıyor.

Kaptan Meşe gazetecilere, yerli ve yabancı turistlerin teknelerle tarihi şehri denizden görmelerini sağladıklarını belirterek, "Dönem dönem Alanya açıklarında gördüğümüz yunuslar, misafirlerimizin unutamayacakları anlar yaşamasını sağlıyor. Biz de zaman zaman bu anları kaydediyoruz" dedi.