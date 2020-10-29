Antalya'da tedavisi tamamlanan yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

AA

Bir vatandaş tarafından yüzgecinden yaralı halde bulunan yeşil deniz kaplumbağası, bir veteriner tarafından sağ yüzgecinden ameliyat edildi.

Ardından Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderilen kaplumbağanın, üç aylık tedavisi tamamlandı .

"Alanyam" ismi verilen kaplumbağa, Alanya ilçesi Galip Dere Plajı'nda düzenlenen törenle denize bırakıldı.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere, Alanya sahillerini, denizleri ve içindeki canlıları korumanın en başta gelen görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettaların denizlerin, plajların, sahillerin bir süsü olduğunu belirtti. Bu canlıları korumanın ve yaşatmanın herkesin görevi olduğunu aktaran Yücel, "Biz bu süslerimizi, korudukça, sahillerimizin ne kadar önemli olduğunu, denizlerimizin ne kadar temiz olduğunu da göstermiş oluruz." dedi.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska ise kolu kopan kaplumbağaya müdahale edilip, doğal ortamına bırakıldığını kaydetti.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan ise bir can kurtardıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu tarz olayların yaşanmaması için vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Ağ, misina gibi çöplerimizi lütfen denize atmayalım. Zira canlılarımız bunları yiyerek ölebilirler." ifadesini kullandı.