Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan G.A, A.Ç. ve B.D'nin ellerindeki eserleri Taşağıl bölgesine getirecekleri bilgisine ulaşan ekipler burada önlem aldı. jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin yaptığı aramada, 1400 yıllık olduğu tahmin edilen işlemeli Roma dönemi mezar taşı, bronz heykel figürü ve 7 sikkenin de aralarında bulunduğu 11 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler müze müdürlüğü yetkililerince incelemeye alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.