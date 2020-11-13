Antalya'da sosyal medyadan dini değerlere hakaret eden eski savcıya hapis cezası

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski savcı E.H. katılmazken, avukatı ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Avukatı, sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama"dan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasından beraatine karar verilen sanığa ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Antalya Milli Emlak Daire Başkanı Oğuzhan Sürmeli'ye yönelik hakaretten toplam 35 bin 580 lira para cezası verildi.

Antalya Adliyesinde görevli savcı E.H. hakkında, 12 Haziran 2019'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na, siyasilere ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.