AA

Antalya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1547 kişiye para cezası



Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 1547 kişiye 3 milyon 295 bin 171 lira para ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı ilan edilen iki gün boyunca kentte denetimlerde bulundu.

Kavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezen polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1228 kişiye toplam 3 milyon 58 bin 637 lira para cezası uyguladı, 69 kişi hakkında adli işlem yaptı.

Jandarma ekipleri ise sorumluluk bölgesinde 319 kişiye 236 bin 534 lira para cezası kesti, bir kişi hakkında da adli işlem uyguladı.