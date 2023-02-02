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Haberler Gündem Antalya'da seralarda "don" nöbeti

Antalya'da çiftçiler seralarda "don" nöbeti tutuyor

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde üreticiler, soğuk hava nedeniyle ürünlerinin zarar görmemesi için seralarda "don" nöbeti tutmaya başladı. Gündüzleri yakacak odun hazırlayan çiftçiler, güneş batması ile serada soba yakıyor

Giriş: 02.02.2023 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da seralarda
DHA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce üreticiler, çifte mesaiye başladı. Domates, biber, salatalık, patlıcan başta olmak üzere 55 bin dönüm örtü altı sebze üretiminin yapıldığı ilçede çiftçiler, seralarda 'don' nöbeti tuttu. Gündüzleri yakacak odun hazırlayan çiftçiler, güneş batınca havanın soğuması ile serada sobaları yaktı.

Ürünlerin zarar görmemesi için nöbet tutan çiftçilerin seradaki mesaisi, günün ilk ışıklarına kadar devam etti. Güneşin doğması ve havanın ısınmasıyla nöbeti tamamlayan çiftçiler, gün içerisinde meteorolojik değerlendirmeleri takip ederek, sonraki nöbet için hazırlıklarını yapmaya başladı.

Serada nöbet tutan Durmuş Töngüç, "Gün içinde odunlarımızı hazırlıyoruz. Gece olunca seralarımızın içindeki sobalarımızı yakıyoruz. Ürünlerimizi don vurmaması için mücadele ediyoruz" dedi.

Ortaköy Mahallesi muhtarı Halime Kaya ise "Hayatın her alanında olduğu gibi seralarda da erkeklerle birlikte don nöbeti tutuyoruz. Burası bizim ekmek kapımız" diye konuştu.

Üreticilerden Gamze Kırdal, seradaki ürünleri don vurmaması için erkeklerle nöbet tuttuklarını söyledi. Mehmet İnanç da "İnsan gücünün yetmediği yerlerde makine gücü kullanıyoruz. Akşama kadar odunlarımızı hazırlıyoruz. Gece olunca sobalarımızı ateşliyoruz" dedi.

Don nöbeti tutan üreticileri ziyaret eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de şunları söyledi:

"Çiftçi olarak dünyanın en zor mesleği olan örtü altı sebze üretimi yapıyoruz. Saat 22.30 sıralarında sobalarımızı yakıyoruz, saat 09.00'a kadar yanıyor. Yakmazsak ürünlerimizi don vuracak. Çiftçiler olarak 'Sofralarımız boş kalmasın' diyerek, 24 saat uyumadan üretmeye devam ediyoruz. Tüketicilerimizden de yaptığımız işe saygı göstermelerini bekliyoruz."

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