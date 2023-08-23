Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Antalya'da şarampole yuvarlanan minibüsteki 9 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Antalya'da şarampole yuvarlanan minibüsteki 9 kişi yaralandı

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 21:42 Güncelleme: 23.08.2023 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs şarampole yuvarlandı: 9 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ömer Gündoğmuş (35) idaresindeki minibüs, Özdemir Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

        Kazada yaralanan sürücü Ömer Gündoğmuş, Emine S. (15), Rabia S. (14), Salih S. (11), Ali İbrahim S. (8), Fırat G. (12), Hasret G. (13), Serkan G. (11) ve Mehmet G. (17) Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Antalya
        #antalya haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Wagner liderinin uçağı düştü
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        "Hakem yüzünden 2 puandan olduk"
        "Hakem yüzünden 2 puandan olduk"
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Livakovic sözleri!
        Livakovic sözleri!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Habertürk Anasayfa