Antalya'da sahte içki operasyonunda bir zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı ve yapımına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 50 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan aromalar, 6 şişe anason, 38 litre sahte içki ile alkol ölçüm derecesi ve dolum aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, M.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.