Antalya'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede ikamet eden D.Y'nin sahte içki üreterek sattığı yönünde elde edilen bilgi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada 23 şişe çeşitli markalarda sahte içki, 36 boş içki şişesi, 5 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 5 litre sahte alkol ile sahte içki yapımında kullanılan çeşitli ürün ve malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.