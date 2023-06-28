Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Antalya'da sahibinden kaçan kurbanlık kuzular plajı ve trafiği karıştırdı

Her bayram yaşanılan manzaralara bir yenisi de Antalya'da eklendi. Sahibinden kaçan kurbanlık kuzular plaj ve trafiği birbirine kattı

Giriş: 28.06.2023 - 17:40 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da sahibinden kaçan kurbanlık kuzular plajı ve trafiği karıştırdı
Kurbanlık kuzu plajı birbirine kattı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Antalya’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık kuzulardan bir tanesi plajı diğeri de trafiği birbirine kattı. Kuzularla vatandaşlar arasında yaşanan kovalamaca cep telefonu kamerasına yansıdı.


Antalya’da vatandaşların Kurban Bayramı heyecanı kılınan bayram namazının ardından başladı. Birçok vatandaş kurbanının kesim yerlerinde görevli kişilere kestirerek evine götürdü. Bazı vatandaşlar ise kesmek için evine götürmek istedi.


Bu sırada turizm bölgesi Lara’da sahibinin elinden kaçan bir kurbanlık kuzu vatandaşların yoğunluk oluşturduğu plajı adeta birbirine kattı. Kuzunun peşinden 4 kişinin koştuğu görüldü. Bir başka yerde ise karayoluna çıkan kurbanlık kuzu trafikte ters yönden hızla koşarak sürücülerin karşısına çıktığı görüldü. Yaşanan renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Burdur'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Burdur'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak’ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.