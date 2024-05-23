Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Antalya'da rüşvet operasyonu: 5 gözaltı

        Antalya'da rüşvet operasyonu: 5 gözaltı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde bir iş yerinin ruhsat işlemleri sırasında haksız maddi menfaat temin ettikleri iddiasıyla aralarında önceki dönem meclis üyesi ve bir belediye personelinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da rüşvet operasyonu: 5 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca E.P'ye ait iş yeri için şubatta belediyeden verilen ruhsatla ilgili işlemler sırasında haksız maddi menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, söz konusu dönemde Kemer Belediyesinde başkan vekili olan önceki dönem belediye meclis üyesi M.T, yine o dönemde ruhsat denetim müdür vekilliği görevini yapan belediye personeli B.B. ile S.H, S.I. ve S.P. gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #rüşvet operasyonu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Ayıp II
        Ayıp II
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Habertürk Anasayfa