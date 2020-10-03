Antalya'da PTT şubesinden bıçak tehdidiyle soygun yapan zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi'ndeki Habibler PTT şubesinden 30 Eylül'de bıçak tehdidiyle yaklaşık 5 bin lira alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PTT çalışanından "Bankaya borcum var, zaten cezaevine gireceğim" diyerek parayı alan şüphelinin, olay yerinden uzaklaştığı aracın plakası tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, O.C, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyette, borcu olduğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.