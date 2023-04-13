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Antalya'da polise ateş açıp kaçan şüpheli serada yakalandı

Antalya Aksu'da evine gelen polislere ateş açıp kaçan silahlı şüpheli, polisin dronlu takibi sonucu, bir süre saklandığı serada yakalanarak gözaltına alındı

Giriş: 13.04.2023 - 05:22 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da polise ateş açıp kaçan şüpheli serada yakalandı
Polise ateş açıp kaçtı, serada yakalandı
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AA

Antalya'nın Aksu ilçesinde ateş açıp kaçan şüpheli, polisin dronlu takibiyle saklandığı serada yakalandı.

Fatih Mahallesi'nde bir evde silahlı kişi olduğu ihbarı üzerine, polis ekipleri adrese gitti. Şüpheli M.Ş, kapıyı açmadığı polislere ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, özel harekat ekipleri çağrıldı.

EVİN ARKA PENCERESİNDEN KAÇTI

Çelik yelek giyen polisler, M.Ş'yi silahıyla teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Polislerin uzaklaşmasını isteyen şüpheli, bunu fırsat bilip 3 saat sonra evin arka penceresinden kaçtı.

SERADA YAKALANDI

AA'nın haberine göre ikametin arka kısmında arama çalışması başlatan polisler, ısıya duyarlı dron da kullandı. Polisler, arama çalışmaları sonucu yerini tespit ettiği M.Ş'yi saklandığı serada yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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