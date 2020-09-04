Antalya'da polis aracıyla tankerin çarpıştığı kazada 2 memur yaralandı

Beyrebucak Mahallesi D-400 kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 07 A 59530 plakalı polis aracı ile 44 AAF 361 plakalı tanker çarpıştı.

Kazada, polis memurları İ.K. ve A.A. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü trafiğe kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.