Antalya'da 20-28 Temmuz'da oynanacak TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları için hazırlıklar tamamlandı.
Toplam 20 takım, yarın başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalarda tur atlayıp, bir üst lige yükselebilmenin mücadelesini verecek.
Takımlardan birinin TFF 1. Lig'e, 3'ünün TFF 2. Lig'e yükseleceği play-off mücadeleleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
16 MAÇLIK PROGRAM
Antalya'daki Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi, Calista Sports Center, Gloria Sports Arena sahaları ile Titanic Mardan Stadyumu'nda yarın oynanacak TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçlarında, Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK, Ankara Demirspor-Sakaryaspor, GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor takımları karşılaşacak.
Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor ile Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK maçlarının galipleri, Ankara Demirspor-Sakaryaspor ile GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor mücadelelerinin kazananları, 24 Temmuz Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.
TFF 2. Lig play-off finali, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
3. LİG'DEN 12 TAKIM FİNALE ÇIKMAK İÇİN YARIŞACAK
TFF 3. Lig play-off yarı final maçları da 21 Temmuz Salı günü 1. Grup'ta Anagold 24Erzincanspor-Artvin Hopaspor, 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor, 22 Temmuz Çarşamba günü 2. Grup'ta Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor, 23 Temmuz Perşembe günü 3. Grup'ta Somaspor-Muğlaspor, Pazarspor-Nevşehir Belediyespor mücadelelerine sahne olacak.
1. Grup finali 25 Temmuz Cumartesi, 2. Grup finali 26 Temmuz Pazar, 3. Grup finali 27 Temmuz Pazartesi günleri gerçekleştirilecek.
"PLAY-OFF MAÇLARINA HAZIRIZ"
TFF Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, AA muhabirine, TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları için tüm hazırlıkların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi.
Federasyonun saha görevlerinin dağılımını da yaptığına değinen Köksalan, şöyle konuştu:
"Play-off mücadelelerine katılacak takımlarımız genelde Belek bölgesinde kamptalar. Şu anda idmanlarını gerçekleştiriyorlar. Takımlara ve maçlarda görev alacak tüm görevlilere Kovid-19 testleri yapıldı. Top toplayıcısından otel personeline kadar bütün görevlilere, yayımlanan talimat gereği Kovid-19 testleri uygulandı. Play-off maçlarına hazırız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!