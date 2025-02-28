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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da plakasız motosikletlere ceza | Son dakika haberleri

        Manavgat'ta plakasız motosikletlere ceza: 132 bin 513 TL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekiplerinin denetimlerinde plakası bulunmayan 11 motosiklet sahibine toplamda 132 bin 513 TL para cezası kesildi. Motosikletler trafikten men edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:47
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        Manavgat'ta plakasız motosikletlere ceza
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        Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde vatandaşların Çıraklık Eğitim Merkezi çevresinde plakasız motosikletlerin önü kaldırılmak suretiyle trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü ve çevre kirliliği oluşturulduğu ihbarı üzerine ekipler bölgede denetim yaptı.

        Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Çıraklık Eğitim Merkezi arkasında park halindeki motosikletlerin bir çoğunun plakasının olmadığını belirlendi.

        Ekiplerin yaptığı sorgulamada motosikletlerden bir tanesinin motor ve şase numarasının kazınmış olduğu belirlenerek gerekli incelemeler için Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.

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        "Plaka takmamak" suçundan 11 motosiklet trafikten men edilirken, motosiklet sahiplerine ise toplam 132 bin 513 lira para cezası uygulandı.

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