Antalya'da peyzaja 4 milyon çiçek kullanılacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi, cadde, park ve yeşil alanları kendi üretim tesislerinde yetiştirdiği 4 milyon çiçekle süsleyecek
- 1
ntalya Büyükşehir Belediyesi, cadde, park ve yeşil alanları kendi üretim tesislerinde yetiştirdiği 4 milyon çiçekle süsleyecek.
- 2
- 3
Hurma Bitki Üretim Tesisinde Gazanya, Çin karanfili, begonya, petunya, verbena, salvia, vinka, horoz ibiği, kadife, vapur dumanı, sardunya, pentas, kedi tırnağı ve yıldız çiçekleri seralarda toprakla buluşturuldu.
-
- 4
- 5
Belediye ekipleri, peyzaj çalışmalarını düşük maliyetle sürdürmek için tesislerde üretilen çiçekleri bahar aylarında cadde, park ve yeşil alanlara dikecek.
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12