Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Antalya'da park halindeki tıra çarpan tur minibüsünün sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki tıra çarpan tur minibüsünün sürücüsü hayatını kaybetti, 6 turist yaralandı.

Giriş: 17.06.2023 - 22:50 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da park halindeki tıra çarpan tur minibüsünün sürücüsü öldü, 6 kişi yaralandı
AA

Alanya bölgesindeki otellerden aldığı turistleri Antalya Havalimanı'na götüren Nuri Okudan yönetimindeki 07 BIC 869 plakalı tur minibüsü, Ilıca Kavşağı'nda bir akaryakıt istasyonu önünde park halindeki tıra çarptı.

Sürücü Okudan olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüste bulunan Liudmila Kirrina, Rinat Farrakhov, Lala Uysal, İrina Kariushina, Alena Beliaeva ve Andrey Kariushin yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı turistler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla giden minibüsün yolun kenarında park halindeki tıra çarpması yer aldı.

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oksijen cennetinde kekik hasadı
Oksijen cennetinde kekik hasadı
İşte BİM indirimli ürünleri
İşte BİM indirimli ürünleri
Piyasaların gözü bu toplantıda
Piyasaların gözü bu toplantıda
ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğine mesafeli
ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğine mesafeli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.