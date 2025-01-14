Antalya'da "panik butonlu" taksi dönemi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, belediye binasında düzenlenen toplantıda, "panik butonlu araç takip ve kamera sistemi" uygulamasını tanıttı.

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Turizm kenti Antalya'nın yılda yerli ve yabancı yaklaşık 27 milyon misafiri ağırladığını belirten Böcek, taksici esnafının en önemli turizm elçilerinden biri olduğunu vurguladı.

Her zaman taşıyanın da taşınanın da memnun olacağı bir kent sözü verdiğini anımsatan Böcek, bu kapsamda güvenlik tedbirlerinin artırılması noktasında uzun süredir titizlikle çalıştıklarını aktardı.

"MERKEZİMİZE VE EMNİYET BİRİMİMİZE İLETİLECEK"

Başkan Böcek, bu kapsamda taksiler için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası ile yaptığımız işbirliği protokolü kapsamında, İçişleri Bakanlığımızın konuyla ilgili genelgesini de esas alarak kentimizde faaliyet gösteren 6 bin 615 taksimize panik butonlu araç takip ve kamera sistemi cihazlarının ücretsiz olarak takılmasını sağlıyoruz. Proje sayesinde izleme merkezinde, duraklarda ve şoförler odasında elektronik ortamda taksiler takip edilecek. Şoförler Odamız ve Emniyet Müdürlüğümüz işbirliğiyle araç içinde oluşan acil durum, anında merkezimize ve emniyet birimlerine iletilecek."

"ADLİ OLAYLARDA DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK"

Mehmet Ali Alkan ise ilk cihazların ve panik butonlarının taksilere takılmaya başlandığını ifade etti.

Araçlarda 30 gün süreyle depolanacak kamera görüntülerinin adli olaylarda delil olarak değerlendirilebileceğini belirten Alkan, "Araçlarımıza takılan panik butonlarının kullanılması durumunda, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetlerimizin süratle olaya müdahale edebilmelerine olanak sağlayacak altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Taksilerimiz artık yolcularımızın ve şoförlerimizin daha güvende seyahat edebilecekleri bir donanıma kavuşuyor." diye konuştu.