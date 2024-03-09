Antalya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Giriş: 09.03.2024 - 19:43 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:51
Antalya'nın Kumluca ilçesinde S.S.'nin (17) kullandığı otomobil, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda Gülnihal Alkan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Alkan'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ