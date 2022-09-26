Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet O.B. yönetimindeki otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Antalya Bilim Üniversitesi kavşağında, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Sağlam'a, ardından refüje çarptı.

Kazada, Sağlam olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüsü Mehmet O.B. ve araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.