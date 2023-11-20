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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Antalya'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 38 yaşındaki Mustafa Çutur, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 01:44 Güncelleme: 20.11.2023 - 01:47
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        Antalya'da ölümlü kaza
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı'nda İ.K'nin kullandığı otomobil, çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan Mustafa Çutur'a (38) çarptı, ardından refüjdeki telleri yıkarak karşı yola geçti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yaşamını yitirdiği belirlenen Çutur'un cesedi, Kepez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü İ.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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