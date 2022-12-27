Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Antalya'da otomobil su kanalına düştü: 1 ölü

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil su kanalına düştü. Feci kazada otomobil sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı

Giriş: 27.12.2022 - 03:46 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da otomobil su kanalına düştü: 1 ölü
Otomobil su kanalına düştü, sürücü öldü
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'taki su kanalına bir otomobilin düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SU KANALINA DÜŞTÜ

Tamamı suya batan otomobilde birinin olup olmadığını tespit edilmesi için itfaiyenin dalgıcı suya girdi. AA'nın haberine göre; sürücünün araçta bulunduğunu belirten dalgıç, çekici yardımıyla su yüzeyine çıkarılan otomobilden sürücüyü çıkardı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETİ

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden Ahmet Karak'a ait kimlik çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İki TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
İki TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
DBP Eş Genel Başkanı Bayındır, terör soruşturmasında tutuklandı
DBP Eş Genel Başkanı Bayındır, terör soruşturmasında tutuklandı
FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var
FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: Yaralılar var
Kocaeli'de ahırda feci yangın: 30 tavuk öldü
Kocaeli'de ahırda feci yangın: 30 tavuk öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.