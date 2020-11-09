Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kumluca Temel Eğitim Mahallesi'nde şehir merkezi istikametine giden İzzet E'nin kullandığı 34 REG 22 plakalı otomobil, Fatih Yarbaş (30) yönetimindeki 07 VHJ 27 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yarbaş ile motosiklette bulunan eşi Ayşe Yarbaş (25) sürüklendi.

Kazada, Ayşe Yarbaş yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü Yarbaş ve otomobil sürücüsü İzzet E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayşe Yarbaş'ın cenazesi ise Kumluca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.