Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Antalya'da otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 01:02 Güncelleme: 30.01.2024 - 01:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Yurtpınar Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde, Mehmet A. yönetimindeki otomobil ile Rıza K. idaresindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

        KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. AA'nın haberine göre; kazada, kamyonet sürücüsü Rıza K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEDE KALDIRILDI

        Yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet A. ve beraberindeki Emine A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Antalya
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyici yeni adım
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Kanada Türkiye'ye savunma sanayi ambargosunu kaldırdı
        Kanada Türkiye'ye savunma sanayi ambargosunu kaldırdı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Trabzonspor'a Paşa tokadı!
        Trabzonspor'a Paşa tokadı!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Okan Buruk'tan yeni rekor
        Okan Buruk'tan yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek hayatını kaybetti
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        Kasımpaşa zor maçları seviyor!
        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        Büyük baskı
        Büyük baskı
        Barış Alper'den hayat öpücüğü!
        Barış Alper'den hayat öpücüğü!
        Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz gelişmesi!
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Habertürk Anasayfa