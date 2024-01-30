Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'da otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yurtpınar Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde, Mehmet A. yönetimindeki otomobil ile Rıza K. idaresindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. AA'nın haberine göre; kazada, kamyonet sürücüsü Rıza K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEDE KALDIRILDI
Yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet A. ve beraberindeki Emine A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.