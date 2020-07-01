Antalya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Ali Uysal kullandığı 07 UK 242 plakalı otomobil, Ekmel Mahallesi Hacı Kerim Caddesi'nde devrildi.

Kazada sürücü Uysal ile araçta bulunan oğlu Fatih Uysal yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen polis ekipleri, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve yüzde 75 oranındaki nem nedeniyle görev yapmakta zorlandı.

Polislerden biri, sıcak havadan korunmak için plaj şemsiyesi kullandı.