Antalya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu yaralandı.

Hasan Çetin'in (41) kullandığı 07 HGZ 84 plakalı otomobil, Cikcilli Mahallesi Çevreyolu mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma ve bariyerlere çarparak devrildi.

Devrilen araçtaki sürücü ile babası Murat Çetin (64) yaralandı.

Çevredekilerin müdahalesiyle araç içerisinden çıkarılan baba ile yola savrulan oğlu olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Baba Çetin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.