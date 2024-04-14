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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da otomobil dereye uçtu, sürücü öldü

        Antalya'da otomobil dereye uçtu, sürücü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil dere yatağına yuvarlandı. Otomobilin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 12:53 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:53
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        Otomobil dereye uçtu
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        Alanya'da Yavuz Özkan (24) idaresindeki otomobil, Çayarası Yaylası'nda Sarıveliler istikametinde seyrederken dere yatağına yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        GENÇ SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekibi, sürücü Özkan'ın kaza yerinde öldüğünü tespit etti.

        Yapılan incelemenin ardından cenaze, Alanya Belediye morguna gönderildi.

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        #Antalya
        #trafik kazası
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