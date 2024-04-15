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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da oteller bölgesine yakın noktada yangın

        Antalya'da oteller bölgesine yakın noktada yangın

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde oteller bölgesine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:29
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          Manavgat'ta Sorgun Mahallesi'ndeki ormanda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.

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          Bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve Manavgat Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

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          Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da yangın bölgesine gelerek bilgi aldı.

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          Oteller bölgesinin yanındaki noktada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından büyümeden kontrol altına alındı.

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          1 dönümlük alanda etkili olan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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