Antalya'da oteller bölgesine yakın noktada yangın
Antalya'nın Manavgat ilçesinde oteller bölgesine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
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Manavgat'ta Sorgun Mahallesi'ndeki ormanda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.
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Bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve Manavgat Belediyesi ekipleri yönlendirildi.
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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da yangın bölgesine gelerek bilgi aldı.
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Oteller bölgesinin yanındaki noktada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından büyümeden kontrol altına alındı.
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1 dönümlük alanda etkili olan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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