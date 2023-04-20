Ormanlık alana gömülü eroin ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda gömülü 8 kilo 420 gram eroin bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre ekipler, C.A'nın doğu illerinden temin ettiği uyuşturucuyu ormanlık alanda sakladığı bilgisine ulaştı.

Ormanlık alanda narkotik köpeği "Çaki"nin yaptığı aramada, toprağa gömülü 8 kilo 420 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli C.A. gözaltına alındı.