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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA ANTALYA YANIYOR! Antalya'da orman yangını çıktı! - Son dakika haberler

        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 17:46 Güncelleme: 11.04.2024 - 18:04
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        Antalya'da orman yangını çıktı!
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        Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre Göynük bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

        Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında, ilk belirlemelere göre 0,3 hektarlık alan zarar gördü.

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        #son dakika
        #Antalya
        #KEMER
        #orman yangını
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