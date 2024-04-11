Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor
Giriş: 11.04.2024 - 17:46 Güncelleme: 11.04.2024 - 18:04
Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.
AA'da yer alan habere göre Göynük bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında, ilk belirlemelere göre 0,3 hektarlık alan zarar gördü.
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