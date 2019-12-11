ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karaloğlu, dün gece sabaha kadar sosyal medya hesaplarının susmadığını, 10 bine yakın mesaj geldiğini, yaratıcı ve zeki çocukların esprili mesajlar attığını belirterek, "Dün gece sorulan şey, 'Bugün okullar tatil olacak mı?' Biz meteoroloji teşkilatımızla çok yakın, anbean saatlik olarak verileri alıyoruz. Bize hangi saatlerde hangi tahminlerde bulunduysa ona dönük tedbirler alıyoruz." dedi.

Gün içerisinde yağışların çok fazla olmayacağını kaydeden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Okulları tatil edecek bir risk görmediğimiz için tedbir de almadık. Bir öğrencimiz, denizin kenarında plastik bir hortumu bulmuş, 'Konyaaltı sahilinde hortum çıkmış' diye çekip bana atmış. Yaratıcı esprilere can kurban. Riske göre tedbir alacağız. Yarın da 08.00'den sonra yağışlar hafifleyecek, yarın da çocuklar tatil beklemesin. Rize'de 300 gün yağmur yağıyor."