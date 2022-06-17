Motosikletle çarpışan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ali Dikyar'ın (23) kullandığı 07 BUJ 34 plakalı otomobil, Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Emrah Balcı (32) idaresindeki 63 KC 344 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kaza yerine gelen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Ali Dikyar ve eşi Gizem Dikyar (23) ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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