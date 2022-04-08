Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçerken motosikletin çarpması sonucu yaralanan Ayşe Dudu Arslan (81) hayatını kaybetti.

Kaza, Milli Egemenlik Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden geçmekte olan Ayşe Dudu Arslan'a, hastane istikametinden gelip Yapay Şelale istikametine gitmekte olan G.A.'nın kullandığı 35 APV 550 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ayşe Dudu Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan motosiklet sürücüsü G.A. tutuklandı.

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