Antalya'da motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Elikesik Mahallesi D-400 kara yolunda önceki gün motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza, KGYS kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde Elikesik kavşağında manevra yapan Muhsin Y. (58) yönetimindeki 07 VIA 33 plakalı otomobille Kerem Özdemir'in (22) kullandığı 07 ABM 397 plakalı motosikletin çarpışması yer alıyor.

Kayıtların devamında motosiklet sürücüsü Özdemir'in çarpışmanın etkisiyle metrelerce yükselerek refüje düştüğü görülüyor.