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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da motosiklet devrildi: 1 ölü

        Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet şarampole devrildi. Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 00:28
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        Antalya'da motosiklet devrildi: 1 ölü
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre, Halil İbrahim Kaşlıca'nın (38) kullandığı motosiklet, Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaşlıca'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

        #Son dakika haberler
        #Antalya
        #Döşemealtı
        #haberler
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