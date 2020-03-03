Antalya'da meslektaşı kadın polisi intihara yönlendirdiği öne sürülen sanık hakim karşısında

AA

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık polis memuru F.A, Eskişehir'den Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya dahil oldu. Duruşmada, hayatını kaybeden S.T'nin yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Söz verilen sanık F.A, hayatını kaybeden kadın polis memuru S.T. ile 2,5 yıl önce tanıştıklarını ve arkadaşlıklarının zamanla gönül ilişkisine dönüştüğünü öne sürdü.

S.T'nin psikolojik sorunları bulunduğunu, ilaç kullandığını öne süren F.A, olay günü S.T'nin panik atak yaşadığını söylemesi üzerine sahilde buluştuklarını ifade etti.

F.A, sözlerine şöyle devam etti:

"Ölmek istediğini söyleyip, aracı durdurmamı istedi. Çantasından silahını çıkardı, engel olmaya çalıştım ama araçtan inip silahı ateşledi. 112 ve polisi aradım. 112'deki görevli, kalp masajı yapmamı istedi. 'Tamam' dedim ama kalp masajı yapmadım. Elim ona değdi mi değmedi mi hatırlamıyorum."

S.T'nin annesi E.T ise kızının intihar etmesi için hiçbir nedeninin olmadığını, psikolojik tedavi ilaçları da kullanmadığını söyledi.

Sanığın kızını darbettiğini savunan E.T, kendisinden şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkisinden 19 Temmuz 2019'da polis memuru S.T, silahından çıkan mermiyle hayatını kaybetmişti.

Kadını cebir veya tehditle intihara sürüklediği iddia edilen meslektaşı F.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.