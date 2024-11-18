Antalya'da "maymun" cezası: 8 bin TL

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayvanı Ticareti Şefliği, Antalya Şefliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü HAYDİ ekipleri, bir ihbar üzerine Muratpaşa ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin bir adreste gerçekleştirdiği incelemelerde yasal izinlere tabi olan Rhesus maymununun izinsiz şekilde bulundurulduğu belirlendi.

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Rhesus maymununu koruma altına alan ekipler, ilgili kişi hakkında da 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 8 bin 322 TL idari para cezası uyguladı.

Antalya İl Şube Müdürlüğü yetkilileri, doğal yaşamın korunması ve yasa dışı yaban hayvanı ticaretinin önlenmesi adına denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. El konulan Rhesus maymununun, gerekli rehabilitasyon süreci sonrasında uygun bir doğal yaşam alanına yerleştirileceği öğrenildi.