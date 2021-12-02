Antalya'da maden ocağında göçük altında kalan işçinin cenazesi ağabeyine teslim edildi

Yeniköy Mahallesi'ndeki barit madeni ocağında göçük altında kalması sonucu yaşamını yitiren işçi Abdullah Utku'nun (38) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ağabeyi Davut Utku’ya teslim edildi.

Cenazenin Gazipaşa ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Davut Utku, gazetecilere, yaklaşık 7 ay önce madende çalışmaya başlayan kardeşinin 7 çocuğunun olduğunu kaydetti.