Antalya'da kumarhane gibi kullanılan apartman dairesindeki 6 şüpheli gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Dairede yapılan aramada oyun masası üzerinde iskambil kağıdı ve kumar alacaklılarının listesinin bulunduğu kağıt ele geçirildi.

Şüphelilerden beşine toplam 6 bin 125 lira, kumar oynatan ev sahibi R.S'ye (32) de adli işlemin yanı sıra 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.