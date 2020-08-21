AA

Antalya'da, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şekerhane Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişi ile kumar oynatan 1 kişi gözaltına alındı. Kumardan elde edildiği öğrenilen 5 bin 300 lira ile çok sayıda iskambil kağıdına el kondu.

İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

AA'da yer alan habere göre 4 kişi hakkında "kumar oynamak" ve "kapalı mekanda tütün ile alkol tüketmek" suçlarından idari para cezası uygulandı. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.