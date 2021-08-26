Antalya'da kum yüklü kamyon otomobile çarparak devrildi: 2 yaralı

Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda ilerleyen Davut Aslanoğlu (55) idaresindeki 07 CDG 316 plakalı kum yüklü kamyon, aynı yönde giden Gürkan Karaca yönetimindeki 07 AFP 316 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın ardından refüje çıkan kamyon yola devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen kamyon ve dorsesindeki kumun yola saçılması nedeniyle bir süre aksayan trafik, daha sonra tek şeritten verilmeye başlandı.