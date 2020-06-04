Antalya'da "kayıp" olarak aranan kişinin cesedi bulundu

Mahmutlar-Sarıveliler yolu Kuş Yuvası mevkisindeki uçurumluk alanda, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, av tüfeğiyle vurulan Mehmet Ünlü'nün (31) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Ünlü hakkında iki gün önce Mersin'de kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Ünlü'nün, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

,Mustafa Kurt