        Haberler Gündem Antalya'da kayıp kişinin cansız bedeni yol kenarında bulundu - Güncel haberler

        Yol kenarında kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni yol kenarında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 00:17 Güncelleme: 18.09.2025 - 00:17
        Kayıp kişinin cansız bedeni bulundu
        Manavgat'ın Gültepe ile Yeniköy mahalleleri arasındaki tali yolun kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören sera işçileri durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede cansız bedenin 31 yaşındaki Kadir Kaplan olduğu belirlendi.

        Evinden ayrıldığı 8 Eylül'den beri Kaplan'dan haber alınamadığı öğrenildi.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Kaplan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

