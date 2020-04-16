Antalya'da kayıp kadını jandarmanın iz takip köpeği buldu

AA

Alınan bilgiye göre, Çomaklı Mahallesi'nde dağlık alanda hayvan otlatan Fatma Kaçar (64),sürünün dağılması üzerine hayvanlarının peşinden gitti. Kaçar'ın eve dönmediğini fark eden yakınları, durumu, dün akşam 19.30 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova karakoluna bildirdi.

Bir iz takip köpeğinin de yer aldığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK),jandarma asayiş unsurları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile mahalle sakinlerinin de katılımıyla arama çalışması başlattı.

İz takip köpeği sayesinde yeri tespit edilen Fatma Kaçar'a, 5 saatlik aramanın ardından ulaşıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Kaçar, evine götürüldü.